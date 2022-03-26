Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780213558.html
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм - РИА Новости, 26.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм
Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:36
2022-03-26T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_72c0bdc496e2606ee3c5828fa3c5a0f6.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм... н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c75a5e2b31020e3d7b83db60a3729da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), донбасс
10:36 26.03.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм

Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте артобстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фрагменты снаряда, найденные на месте артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм... н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала