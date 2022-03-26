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ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм - РИА Новости, 26.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм

Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:36

2022-03-26T10:36

2022-03-26T10:36

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм... н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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