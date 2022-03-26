ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибром 120 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по западной окраине Донецка и пять мин того же калибра по соседнему поселку Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм... н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.