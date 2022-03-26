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Украинские войска выпустили 14 снарядов по западной окраине Донецка

Украинские войска выпустили 14 снарядов по западной окраине Донецка - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска выпустили 14 снарядов по западной окраине Донецка

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра по западной окраине Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:12

2022-03-26T10:12

2022-03-26T10:12

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра по западной окраине Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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