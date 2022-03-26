https://ria.ru/20220326/donbass-1780210431.html

В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.03.2022

В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:08

2022-03-26T10:08

2022-03-26T10:08

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 09.00 25 марта до 09.00 26 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 77 мирных жителей", - говорится в сообщении.В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК заявляет, что украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР с применением 220 боеприпасов. Повреждено 12 домостроений в Донецке (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Александровке, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр