В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны: в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены 77 мирных жителей за сутки
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"За минувшие сутки, с 09.00 25 марта до 09.00 26 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 77 мирных жителей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК заявляет, что украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР с применением 220 боеприпасов. Повреждено 12 домостроений в Донецке (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Александровке, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.