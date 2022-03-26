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В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780210431.html
В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:08
2022-03-26T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 09.00 25 марта до 09.00 26 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 77 мирных жителей", - говорится в сообщении.В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК заявляет, что украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР с применением 220 боеприпасов. Повреждено 12 домостроений в Донецке (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Александровке, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:08 26.03.2022
 
В ДНР 77 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

Штаб обороны: в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены 77 мирных жителей за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 77 мирных жителей получили ранения на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"За минувшие сутки, с 09.00 25 марта до 09.00 26 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 72 человека. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 77 мирных жителей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК заявляет, что украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР с применением 220 боеприпасов. Повреждено 12 домостроений в Донецке (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Александровке, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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