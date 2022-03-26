Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут
Представительство в СЦКК: ВСУ за 35 минут обстреляли четыре населенные пункта в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут, выпустив 21 мину, 58 гранат и шесть снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям… н.п. Жованка – н.п. Зайцево южное: выпущено 3 мины калибром 120 мм,… н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 18 мин калибром 120 мм,… н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 58 гранат из АГС,…н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелы были зафиксированы с 8.05 до 8.40.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.