https://ria.ru/20220326/donbass-1780205694.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут, выпустив 21 мину, 58 гранат и шесть снарядов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:31

2022-03-26T09:31

2022-03-26T09:31

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 35 минут, выпустив 21 мину, 58 гранат и шесть снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям… н.п. Жованка – н.п. Зайцево южное: выпущено 3 мины калибром 120 мм,… н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 18 мин калибром 120 мм,… н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 58 гранат из АГС,…н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрелы были зафиксированы с 8.05 до 8.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр