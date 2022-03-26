https://ria.ru/20220326/donbass-1780202219.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли в 08.30 населенный пункт Ясиноватая, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:50

2022-03-26T08:50

2022-03-26T08:52

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 08.30 населенный пункт Ясиноватая, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.30 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - заявило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины