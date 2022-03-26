https://ria.ru/20220326/chekhiya-1780230549.html

Глава МИД Чехии заявил о желании сохранить дипотношения с Россией

Глава МИД Чехии заявил о желании сохранить дипотношения с Россией - РИА Новости, 26.03.2022

Глава МИД Чехии заявил о желании сохранить дипотношения с Россией

Чехия хочет сохранить "хотя бы элементарные" дипотношения с РФ, исходя из многих практических поводов, заявил в субботу журналистам глава МИД республики Ян... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:28

2022-03-26T13:28

2022-03-26T13:28

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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Чехия хочет сохранить "хотя бы элементарные" дипотношения с РФ, исходя из многих практических поводов, заявил в субботу журналистам глава МИД республики Ян Липавский."Из Чехии (после закрытия в начале марта генконсульств в Карловых Варах и Брно) уже выехали 14 российских дипломатов, и уже физически нет места для дальнейшего снижения (числа дипломатов РФ в Чехии) при условии, что мы хотим поддерживать хотя бы элементарные дипломатические отношения с РФ, что необходимо по многим практическим поводам. И в нынешней сложной ситуации необходимо сохранить хотя бы минимальный уровень коммуникации между странами", - сказал Липавский.По словам министра, в настоящее время ведомство рассматривает вопрос о дальнейшем использовании здания бывшей школы при посольстве РФ в районе Прага 6. Власти этого района выступили с предложением организовать в этом здании школу для детей украинских беженцев. По данным МВД, число этих беженцев в Чехии уже превысило 300 тысяч человек, более половины из них составляют дети."Проблематика школы связана с несколькими международными соглашениями, которые перешли к Чехии от Чехословакии. С точки зрения законов вопрос об этой школе весьма непростой", - отметил Липавский.Обучение в средней школе при посольстве РФ было прекращено весной 2021 года после высылки большой группы дипломатов РФ и членов их семей в связи с инцидентом со взрывами на складах с вооружением в деревне Врбетице, организаторами которых, согласно заявлению руководителей чешского кабмина, были агенты российских спецслужб. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779324288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, россия, мид чехии