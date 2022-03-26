Глава МИД Чехии заявил о желании сохранить дипотношения с Россией
Глава МИД Липавский: Чехия хочет сохранить хотя бы элементарные дипотношения с Россией
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в России возле здания МИД в Москве
Автомобиль посла Чехии в России возле здания МИД в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. Чехия хочет сохранить "хотя бы элементарные" дипотношения с РФ, исходя из многих практических поводов, заявил в субботу журналистам глава МИД республики Ян Липавский.
"Из Чехии (после закрытия в начале марта генконсульств в Карловых Варах и Брно) уже выехали 14 российских дипломатов, и уже физически нет места для дальнейшего снижения (числа дипломатов РФ в Чехии) при условии, что мы хотим поддерживать хотя бы элементарные дипломатические отношения с РФ, что необходимо по многим практическим поводам. И в нынешней сложной ситуации необходимо сохранить хотя бы минимальный уровень коммуникации между странами", - сказал Липавский.
По словам министра, в настоящее время ведомство рассматривает вопрос о дальнейшем использовании здания бывшей школы при посольстве РФ в районе Прага 6. Власти этого района выступили с предложением организовать в этом здании школу для детей украинских беженцев. По данным МВД, число этих беженцев в Чехии уже превысило 300 тысяч человек, более половины из них составляют дети.
"Проблематика школы связана с несколькими международными соглашениями, которые перешли к Чехии от Чехословакии. С точки зрения законов вопрос об этой школе весьма непростой", - отметил Липавский.
Обучение в средней школе при посольстве РФ было прекращено весной 2021 года после высылки большой группы дипломатов РФ и членов их семей в связи с инцидентом со взрывами на складах с вооружением в деревне Врбетице, организаторами которых, согласно заявлению руководителей чешского кабмина, были агенты российских спецслужб. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
17 марта, 22:59Посольство России заявило об опасной русофобии в Чехии