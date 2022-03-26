https://ria.ru/20220326/bespilotniki-1780269284.html
Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников
Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.03.2022
Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников
Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине, заявил в субботу официальный представитель РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:17
2022-03-26T20:17
2022-03-26T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотных летательных аппаратов, 1627 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780265519.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_f21d08d10f1c3a40bb7b3a5e2fd1234e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников
Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников за время операции
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотных летательных аппаратов, 1627 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.