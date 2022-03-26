https://ria.ru/20220326/bespilotniki-1780269284.html

Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.03.2022

Вооруженные силы России уничтожили более 270 украинских беспилотников

Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине, заявил в субботу официальный представитель РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:17

2022-03-26T20:17

2022-03-26T20:17

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники уничтожены за время специальной военной операции на Украине, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотных летательных аппаратов, 1627 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220326/mariupol-1780265519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина