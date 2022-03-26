Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/banki-1780206536.html
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций - РИА Новости, 26.03.2022
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций
Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:41
2022-03-26T09:41
экономика
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.В конце прошлого года он уже поднимал эту тему. "Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить", - сказал Ясинский.По его словам, закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет. "По нашему мнению, без ущерба для эффективности системы, порог по таким операциям можно было бы поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на банки", - заявил Ясинский.Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие средств или их зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
https://ria.ru/20220324/risk-1779775395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_233:0:2900:2000_1920x0_80_0_0_86874441139787337915dac6cbc83530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)
09:41 26.03.2022
 
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Глава департамента ЦБ Ясинский призвал повысить порог контроля банковских операций

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
В конце прошлого года он уже поднимал эту тему. "Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить", - сказал Ясинский.
По его словам, закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет. "По нашему мнению, без ущерба для эффективности системы, порог по таким операциям можно было бы поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на банки", - заявил Ясинский.
Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие средств или их зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 03:52
В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала