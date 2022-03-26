https://ria.ru/20220326/banki-1780206536.html

В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций - РИА Новости, 26.03.2022

В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:41

2022-03-26T09:41

2022-03-26T09:41

экономика

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.В конце прошлого года он уже поднимал эту тему. "Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных в первую очередь, для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить", - сказал Ясинский.По его словам, закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет. "По нашему мнению, без ущерба для эффективности системы, порог по таким операциям можно было бы поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на банки", - заявил Ясинский.Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие средств или их зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

https://ria.ru/20220324/risk-1779775395.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)