https://ria.ru/20220326/avtomobili-1780218783.html
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:30
2022-03-26T11:30
2022-03-26T11:30
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Этот закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Ранее по законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html
https://ria.ru/20220201/avtomobil-1770456107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат, владимир путин, экономика
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили
В России автомобили дешевле десяти миллионов рублей не будут облагаться налогом на роскошь
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этот закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.
Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата
", средняя цена автомобиля в РФ
за это время увеличилась более чем на 80%.
Ранее по законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.
Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.
Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом
. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.