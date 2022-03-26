Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/avtomobili-1780218783.html
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:30
2022-03-26T11:30
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765696211_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_21e7fa6b0169f23850050ba085054890.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Этот закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Ранее по законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html
https://ria.ru/20220201/avtomobil-1770456107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765696211_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_9122fef52bbb108dccab4d77dbbf1527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат, владимир путин, экономика
11:30 26.03.2022
 
Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили

В России автомобили дешевле десяти миллионов рублей не будут облагаться налогом на роскошь

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота автосалона
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Работа автосалона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этот закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.
Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
Ранее по законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.
Налог на роскошь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:45
Богатые тоже платят: эксперты о налоге на роскошь
Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.
Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
Техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 13:21
Расходы на автомобиль: на чем можно сэкономить - советы экспертов
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтостатВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала