https://ria.ru/20220326/aviakatastrofa-1780229582.html

В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737

В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737 - РИА Новости, 26.03.2022

В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737

Взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, к настоящему моменту не обнаружено, сообщил на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:15

2022-03-26T13:15

2022-03-26T13:15

в мире

китай

boeing 737

гуанси-чжуанский автономный район

гуанчжоу

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ПЕКИН, 26 мар – РИА Новости. Взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, к настоящему моменту не обнаружено, сообщил на пресс-конференции в субботу командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си."Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было", - сообщил Чжэн Си.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета был обнаружен один "черный ящик", который оказался речевым самописцем, его направили в Пекин.

китай

гуанси-чжуанский автономный район

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, boeing 737, гуанси-чжуанский автономный район, гуанчжоу