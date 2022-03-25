https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780080569.html

В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского

В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022

В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского

ЛДПР планирует разобраться, каким образом появился комментарий сенатора Александра Пронюшкина о якобы смерти Владимира Жириновского, и после этого принять... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:13

2022-03-25T15:13

2022-03-25T15:40

политика

россия

владимир жириновский

лдпр

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР планирует разобраться, каким образом появился комментарий сенатора Александра Пронюшкина о якобы смерти Владимира Жириновского, и после этого принять соответствующие решения, заявил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Утром в пятницу Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.Парламентарий связал публикации ряда СМИ о кончине лидера ЛДПР с провокаторами, которые накануне "совершали звонки в региональные отделения", а до этого распространяли ложные сведения о здоровье Жириновского.В феврале ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, распространяющих ложные сведения о смерти лидера партии.Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.

https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир жириновский, лдпр, ярослав нилов, госдума рф