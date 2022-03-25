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В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
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В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского
В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского
ЛДПР планирует разобраться, каким образом появился комментарий сенатора Александра Пронюшкина о якобы смерти Владимира Жириновского, и после этого принять... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:13
2022-03-25T15:40
политика
россия
владимир жириновский
лдпр
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР планирует разобраться, каким образом появился комментарий сенатора Александра Пронюшкина о якобы смерти Владимира Жириновского, и после этого принять соответствующие решения, заявил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Утром в пятницу Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.Парламентарий связал публикации ряда СМИ о кончине лидера ЛДПР с провокаторами, которые накануне "совершали звонки в региональные отделения", а до этого распространяли ложные сведения о здоровье Жириновского.В феврале ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, распространяющих ложные сведения о смерти лидера партии.Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.
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политика, россия, владимир жириновский, лдпр, ярослав нилов, госдума рф
15:13 25.03.2022 (обновлено: 15:40 25.03.2022)
 
В ЛДПР пообещали выяснить, где сенатор взял сведения о смерти Жириновского

Депутат ГД Нилов: в ЛДПР выяснят, как появился комментарий сенатора о смерти Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР планирует разобраться, каким образом появился комментарий сенатора Александра Пронюшкина о якобы смерти Владимира Жириновского, и после этого принять соответствующие решения, заявил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Утром в пятницу Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
"Мы внимательно разберемся, каким образом вообще его комментарии произошли, откуда он брал информацию, кто ведет его соцсети, и после этого будем принимать решения", - отметил Нилов.
Парламентарий связал публикации ряда СМИ о кончине лидера ЛДПР с провокаторами, которые накануне "совершали звонки в региональные отделения", а до этого распространяли ложные сведения о здоровье Жириновского.
В феврале ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, распространяющих ложные сведения о смерти лидера партии.
Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:33
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
 
ПолитикаРоссияВладимир ЖириновскийЛДПРЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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