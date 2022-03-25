https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780042723.html
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:04
2022-03-25T13:04
2022-03-25T13:04
политика
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления."Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - сказа Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии Жириновского.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, лдпр
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
Песков: Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР
, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
"Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - сказа Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии Жириновского.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.