https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780042723.html

В Кремле рассказали о состоянии Жириновского

В Кремле рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле рассказали о состоянии Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:04

2022-03-25T13:04

2022-03-25T13:04

политика

владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления."Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - сказа Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии Жириновского.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.

https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир жириновский, лдпр