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В Кремле рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:04
2022-03-25T13:04
политика
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления."Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - сказа Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии Жириновского.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
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политика, владимир жириновский, лдпр
13:04 25.03.2022
 
В Кремле рассказали о состоянии Жириновского

Песков: Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
"Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - сказа Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии Жириновского.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:33
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
 
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