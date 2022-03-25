https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780033792.html
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия - РИА Новости, 25.03.2022
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:30
2022-03-25T12:30
2022-03-25T12:38
политика
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить полномочия."А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.
https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский
12:30 25.03.2022 (обновлено: 12:38 25.03.2022)
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия
Володин посоветовал сложить полномочия сенатору после распространения фейка о Жириновском