https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780033792.html

Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия

Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия - РИА Новости, 25.03.2022

Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:30

2022-03-25T12:30

2022-03-25T12:38

политика

владимир жириновский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить полномочия."А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.

https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, владимир жириновский