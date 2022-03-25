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Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия - РИА Новости, 25.03.2022
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Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия - РИА Новости, 25.03.2022
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:30
2022-03-25T12:38
политика
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить полномочия."А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.
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политика, владимир жириновский
12:30 25.03.2022 (обновлено: 12:38 25.03.2022)
 
Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия

Володин посоветовал сложить полномочия сенатору после распространения фейка о Жириновском

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить полномочия.
"А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:33
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
 
ПолитикаВладимир Жириновский
 
 
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