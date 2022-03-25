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В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией - РИА Новости, 25.03.2022
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В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией - РИА Новости, 25.03.2022
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:20
2022-03-25T12:40
политика
лдпр
владимир жириновский
ярослав нилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил заместитель руководителя фракции Ярослав НиловПарламентарий добавил, что информация о смерти Жириновского - "грязный фейк". "Он жив и продолжает получать необходимое лечение", - уточнил он.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
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политика, лдпр, владимир жириновский, ярослав нилов
12:20 25.03.2022 (обновлено: 12:40 25.03.2022)
 
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией

Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Нилов назвал сообщения о смерти Жириновского провокацией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов

"Появившийся вброс расцениваем как провокацию накануне встречи депутатов фракции ЛДПР с главой правительства Михаилом Мишустиным", - написал Нилов в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что информация о смерти Жириновского - "грязный фейк". "Он жив и продолжает получать необходимое лечение", - уточнил он.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:33
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
 
ПолитикаЛДПРВладимир ЖириновскийЯрослав Нилов
 
 
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