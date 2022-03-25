https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030763.html
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией - РИА Новости, 25.03.2022
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:20
2022-03-25T12:20
2022-03-25T12:40
политика
лдпр
владимир жириновский
ярослав нилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил заместитель руководителя фракции Ярослав НиловПарламентарий добавил, что информация о смерти Жириновского - "грязный фейк". "Он жив и продолжает получать необходимое лечение", - уточнил он.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, лдпр, владимир жириновский, ярослав нилов
12:20 25.03.2022 (обновлено: 12:40 25.03.2022)
В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией
Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Нилов назвал сообщения о смерти Жириновского провокацией