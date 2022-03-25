https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030763.html

В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией

В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией - РИА Новости, 25.03.2022

В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского провокацией

ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:20

2022-03-25T12:20

2022-03-25T12:40

политика

лдпр

владимир жириновский

ярослав нилов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил заместитель руководителя фракции Ярослав НиловПарламентарий добавил, что информация о смерти Жириновского - "грязный фейк". "Он жив и продолжает получать необходимое лечение", - уточнил он.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.

https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, лдпр, владимир жириновский, ярослав нилов