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В Париже в кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой - РИА Новости, 25.03.2022
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В Париже в кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой
В Париже в кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой - РИА Новости, 25.03.2022
В Париже в кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой
В кандидата в президента Франции Эрика Земмура бросили бутылку с водой во время его посещения парка Порт-де-ля Виллет на севере Парижа, где часто собираются... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:35
2022-03-25T18:29
в мире
франция
париж
эрик земмур
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. В кандидата в президента Франции Эрика Земмура бросили бутылку с водой во время его посещения парка Порт-де-ля Виллет на севере Парижа, где часто собираются наркоманы, сообщают французские СМИ.Как пишет газета Parisien, в пятницу Земмур приехал в район парка Порт-де-ля-Виллет. Кандидат в президенты Франции был в передаче Morandini live телеканала CNews. Программа идет в прямом эфире и следит за поездками кандидатов на президентский пост во Франции.В то время, когда Земмур находился в толпе и общался с одним из жителей этого района, в него полетел какой-то предмет. Сразу же на это отреагировали телохранители Земмура, закрывая его. "Вот видите, это Париж, это Франция сегодня", - так отреагировал Земмур на происходящее. Как потом заявил ведущий программы, это была бутылка с водой, отмечает газета Firaro. Префектура полиции Парижа сообщила, что человек, который, как предполагается, бросил бутылку в Земмура, задержан.Это не первый инцидент подобного рода. В середине марта во время предвыборной поездки Земмура в город Муассак на юге Франции в него бросили яйцо.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов - 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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в мире, франция, париж, эрик земмур
17:35 25.03.2022 (обновлено: 18:29 25.03.2022)
 
В Париже в кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой

В кандидата в президенты Земмура бросили бутылку с водой на севере Парижа

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. В кандидата в президента Франции Эрика Земмура бросили бутылку с водой во время его посещения парка Порт-де-ля Виллет на севере Парижа, где часто собираются наркоманы, сообщают французские СМИ.
Как пишет газета Parisien, в пятницу Земмур приехал в район парка Порт-де-ля-Виллет. Кандидат в президенты Франции был в передаче Morandini live телеканала CNews. Программа идет в прямом эфире и следит за поездками кандидатов на президентский пост во Франции.
В то время, когда Земмур находился в толпе и общался с одним из жителей этого района, в него полетел какой-то предмет. Сразу же на это отреагировали телохранители Земмура, закрывая его. "Вот видите, это Париж, это Франция сегодня", - так отреагировал Земмур на происходящее. Как потом заявил ведущий программы, это была бутылка с водой, отмечает газета Firaro. Префектура полиции Парижа сообщила, что человек, который, как предполагается, бросил бутылку в Земмура, задержан.
Это не первый инцидент подобного рода. В середине марта во время предвыборной поездки Земмура в город Муассак на юге Франции в него бросили яйцо.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов - 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
 
В миреФранцияПарижЭрик Земмур
 
 
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