https://ria.ru/20220325/zemletryasenie-1779984917.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 25.03.2022

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:17

2022-03-25T08:17

2022-03-25T08:17

в мире

япония

тихий океан

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет.Подземные толчки ощущались в 16 префектурах.В прошлый четверг в этом же районе произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли, около 200 получили ранения. В ряде районов севера и северо-востока острова Хонсю были перебои с электроэнергией.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

япония

тихий океан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, тихий океан