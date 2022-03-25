https://ria.ru/20220325/zemletryasenie-1779984917.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 25.03.2022
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:17
2022-03-25T08:17
2022-03-25T08:17
в мире
япония
тихий океан
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет.Подземные толчки ощущались в 16 префектурах.В прошлый четверг в этом же районе произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли, около 200 получили ранения. В ряде районов севера и северо-востока острова Хонсю были перебои с электроэнергией.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, тихий океан
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе японской Фукусимы