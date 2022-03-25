https://ria.ru/20220325/zaym-1780014817.html

Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых

Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых - РИА Новости, 25.03.2022

Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой увеличения размера займов для самозанятых, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:15

2022-03-25T11:15

2022-03-25T11:15

краснодарский край

экономика

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой увеличения размера займов для самозанятых, сообщает пресс-служба ЗСК."Поправкой Законодательного Собрания Краснодарского края предлагается увеличение максимальной суммы займа в отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых граждан), с пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей на предпринимательские цели", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ивана Артеменко.Предполагается, что изменения "положительно скажутся на формировании имущественной базы самозанятых граждан, в том числе на росте их финансовой устойчивости, достаточности собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности и уменьшении краткосрочных обязательств перед иными сторонами договоров".По данным председателя ЗСК Юрия Бурлачко, на конец марта текущего года уже более 180 тысяч жителей Кубани выбрали специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". Спикер парламента считает, что это не предел."Сама структура нашей экономики благоприятствует развитию таких организационных форм. Они с успехом могут проявить себя в сфере сельхозпроизводства..., оказания различных услуг, в особенности в санаторно-курортной отрасли. Но в нынешних условиях для многих направлений работы малого бизнеса полмиллиона рублей не являются достаточной суммой. Некоторые виды предпринимательской деятельности требуют более серьёзного стартового капитала", - отметил спикер ЗСК.По его мнению, предлагаемая депутатами поправка будет иметь своим следствием, в случае её принятия, не только экономический эффект, но и "укрепление социальной стабильности нашего общества, что очень важно в условиях нарастающих антироссийских санкций".

https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html

https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, краснодарский край