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Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых - РИА Новости, 25.03.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220325/zaym-1780014817.html
Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых
Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых - РИА Новости, 25.03.2022
Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой увеличения размера займов для самозанятых, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:15
2022-03-25T11:15
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой увеличения размера займов для самозанятых, сообщает пресс-служба ЗСК."Поправкой Законодательного Собрания Краснодарского края предлагается увеличение максимальной суммы займа в отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых граждан), с пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей на предпринимательские цели", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ивана Артеменко.Предполагается, что изменения "положительно скажутся на формировании имущественной базы самозанятых граждан, в том числе на росте их финансовой устойчивости, достаточности собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности и уменьшении краткосрочных обязательств перед иными сторонами договоров".По данным председателя ЗСК Юрия Бурлачко, на конец марта текущего года уже более 180 тысяч жителей Кубани выбрали специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". Спикер парламента считает, что это не предел."Сама структура нашей экономики благоприятствует развитию таких организационных форм. Они с успехом могут проявить себя в сфере сельхозпроизводства..., оказания различных услуг, в особенности в санаторно-курортной отрасли. Но в нынешних условиях для многих направлений работы малого бизнеса полмиллиона рублей не являются достаточной суммой. Некоторые виды предпринимательской деятельности требуют более серьёзного стартового капитала", - отметил спикер ЗСК.По его мнению, предлагаемая депутатами поправка будет иметь своим следствием, в случае её принятия, не только экономический эффект, но и "укрепление социальной стабильности нашего общества, что очень важно в условиях нарастающих антироссийских санкций".
https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html
https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html
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экономика, краснодарский край
11:15 25.03.2022
 
Депутаты Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых

Депутаты Заксобрания Кубани предложили увеличить размер займа для самозанятых

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой увеличения размера займов для самозанятых, сообщает пресс-служба ЗСК.
"Поправкой Законодательного Собрания Краснодарского края предлагается увеличение максимальной суммы займа в отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых граждан), с пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей на предпринимательские цели", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ивана Артеменко.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Предполагается, что изменения "положительно скажутся на формировании имущественной базы самозанятых граждан, в том числе на росте их финансовой устойчивости, достаточности собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности и уменьшении краткосрочных обязательств перед иными сторонами договоров".
По данным председателя ЗСК Юрия Бурлачко, на конец марта текущего года уже более 180 тысяч жителей Кубани выбрали специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". Спикер парламента считает, что это не предел.
"Сама структура нашей экономики благоприятствует развитию таких организационных форм. Они с успехом могут проявить себя в сфере сельхозпроизводства..., оказания различных услуг, в особенности в санаторно-курортной отрасли. Но в нынешних условиях для многих направлений работы малого бизнеса полмиллиона рублей не являются достаточной суммой. Некоторые виды предпринимательской деятельности требуют более серьёзного стартового капитала", - отметил спикер ЗСК.
По его мнению, предлагаемая депутатами поправка будет иметь своим следствием, в случае её принятия, не только экономический эффект, но и "укрепление социальной стабильности нашего общества, что очень важно в условиях нарастающих антироссийских санкций".
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