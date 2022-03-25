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Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины

Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины - РИА Новости, 25.03.2022

Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины

Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:14

2022-03-25T16:14

2022-03-25T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооруженные Силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, в мире