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Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины
Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины
Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:14
2022-03-25T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооруженные Силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, в мире
16:14 25.03.2022
 
Россия высокоточным оружием вывела из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины

Российские военные высокоточным оружием вывели из строя 30 ключевых заводов ОПК Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооруженные Силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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