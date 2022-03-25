Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/vooruzhenie-1780148372.html
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение - РИА Новости, 25.03.2022
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение
Народная милиция Луганской народной республики получила от министерства обороны Российской Федерации вооружение и технику украинских силовиков, полученную в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:39
2022-03-25T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780158770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73d15f9d9fa68c1abf9b9b5f8eba7cf2.jpg
ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики получила от министерства обороны Российской Федерации вооружение и технику украинских силовиков, полученную в ходе специальной операции на территории Украины, в том числе противотанковые гранатометы NLAW, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."В подразделения Народной милиции ЛНР министерством обороны России были переданы многочисленные образцы украинского и зарубежного производства. Часть техники находится в процессе восстановления, ряд образцов в боевой готовности, и все они встанут в строй Народной милиции и будут выполнять задачи по предназначению, то есть по освобождению территорий ЛНР", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что минобороны РФ передало танк, боевые бронированные машины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходную артустановку, зенитный ракетный комплекс "Оса", а также образцы техники и вооружения иностранного производства, в том числе противотанковые управляемые комплексы NLAW и британскую боевую бронированную машину Saхon.Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатомёты NLAW.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трофейное вооружение и техника, полученные ЛНР от российских военных
Народная милиция Луганской народной республики получила от министерства обороны Российской Федерации вооружение и технику украинских силовиков, полученную в ходе специальной операции на территории Украины, в том числе противотанковые гранатометы NLAW, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
2022-03-25T18:39
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780158770_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d6355cf97ee427a0528420972dd791f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
18:39 25.03.2022 (обновлено: 19:38 25.03.2022)
 
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение

Народная милиция ЛНР получила от Минобороны России трофейное вооружение

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики получила от министерства обороны Российской Федерации вооружение и технику украинских силовиков, полученную в ходе специальной операции на территории Украины, в том числе противотанковые гранатометы NLAW, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"В подразделения Народной милиции ЛНР министерством обороны России были переданы многочисленные образцы украинского и зарубежного производства. Часть техники находится в процессе восстановления, ряд образцов в боевой готовности, и все они встанут в строй Народной милиции и будут выполнять задачи по предназначению, то есть по освобождению территорий ЛНР", - рассказал Филипоненко.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 17:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
Он уточнил, что минобороны РФ передало танк, боевые бронированные машины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходную артустановку, зенитный ракетный комплекс "Оса", а также образцы техники и вооружения иностранного производства, в том числе противотанковые управляемые комплексы NLAW и британскую боевую бронированную машину Saхon.
Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатомёты NLAW.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала