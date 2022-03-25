18:39 25.03.2022 (обновлено: 19:38 25.03.2022)
Народная милиция ЛНР получила от России трофейное вооружение
Народная милиция ЛНР получила от Минобороны России трофейное вооружение
ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики получила от министерства обороны Российской Федерации вооружение и технику украинских силовиков, полученную в ходе специальной операции на территории Украины, в том числе противотанковые гранатометы NLAW, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"В подразделения Народной милиции ЛНР министерством обороны России были переданы многочисленные образцы украинского и зарубежного производства. Часть техники находится в процессе восстановления, ряд образцов в боевой готовности, и все они встанут в строй Народной милиции и будут выполнять задачи по предназначению, то есть по освобождению территорий ЛНР", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что минобороны РФ передало танк, боевые бронированные машины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходную артустановку, зенитный ракетный комплекс "Оса", а также образцы техники и вооружения иностранного производства, в том числе противотанковые управляемые комплексы NLAW и британскую боевую бронированную машину Saхon.
Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатомёты NLAW.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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