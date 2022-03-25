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Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/vooruzhenie-1780113264.html
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб
Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:40
2022-03-25T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
генштаб вс россии
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал Рудской.
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в мире, генштаб вс россии, россия
16:40 25.03.2022
 
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб

Генерал-полковник Рудской: российское вооружение показало высокую точность и надежность

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал Рудской.
Искандеры уничтожили базу подготовки наемников на Украине. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГенштаб ВС РоссииРоссия
 
 
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