https://ria.ru/20220325/vooruzhenie-1780113264.html

Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб

Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022

Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб

Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:40

2022-03-25T16:40

2022-03-25T16:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

генштаб вс россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddf5529ed3692c96a233a8e142fc0386.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал Рудской.

https://ria.ru/20220325/iskandery-1779989383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, генштаб вс россии, россия