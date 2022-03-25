https://ria.ru/20220325/vooruzhenie-1780113264.html
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб
Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:40
2022-03-25T16:40
2022-03-25T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
генштаб вс россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddf5529ed3692c96a233a8e142fc0386.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современное вооружение армии России в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность и возможность оперативного применения, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал Рудской.
https://ria.ru/20220325/iskandery-1779989383.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392792_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_efbe72b34fb3b943f68140aac55bbef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, генштаб вс россии, россия
Российское вооружение показало точность и надежность, заявил Генштаб
Генерал-полковник Рудской: российское вооружение показало высокую точность и надежность