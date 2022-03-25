https://ria.ru/20220325/volnovakha-1779995268.html

Депутат ДНР назвала гуманитарную ситуацию в Волновахе напряженной

Депутат ДНР назвала гуманитарную ситуацию в Волновахе напряженной - РИА Новости, 25.03.2022

Депутат ДНР назвала гуманитарную ситуацию в Волновахе напряженной

Гуманитарная ситуация в Волновахе очень напряженная, разрушено примерно 90% жилого фонда, но город постепенно оживает, сказала депутат Народного Совета ДНР... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:59

2022-03-25T09:59

2022-03-25T09:59

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донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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мчс днр

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Волновахе очень напряженная, разрушено примерно 90% жилого фонда, но город постепенно оживает, сказала депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.Расположенный между Донецком и Мариуполем районный центр Волноваха перешел под контроль ДНР 11 марта после продолжительных боев с украинскими войсками. За шесть дней до этого в городе погиб командир батальона "Спарта" Владимир Жога. Это подразделение является одним из наиболее известных и боеспособных в армии ДНР.Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, сейчас на улицах города находится подбитая и сгоревшая техника. Кроме того, во дворах жилых домов, где украинские войска оборудовали огневые позиции, также можно легко увидеть боеприпасы от РПГ, патроны, футляры от британских комплексов NLAW и другие взрывоопасные предметы, которые представляют угрозу для жителей. Сотрудники МЧС ДНР проводят проверку и последующую очистку улиц и помещений от боеприпасов."На сегодняшний день город оживает... люди вышли из подвалов. Гуманитарная ситуация, конечно, очень напряженная. Оказывается помощь и силами республики, оказывает огромную помощь Российская Федерация. Все равно есть проблемы. У людей нет одежды, нет медикаментов, нет продуктов питания, элементарно просят хлеб", - сказала Шишкина в эфире телеканала "Россия 24".По словам депутата, сейчас в Волновахе отсутствует какая-либо инфраструктура, а жилой фонд разрушен примерно на 90%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779284416.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, волноваха, мчс днр, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика