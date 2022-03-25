https://ria.ru/20220325/voennye-1780105954.html

Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь

Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь

Вооруженные силы России во избежание напрасных потерь предлагают украинским военным сложить оружие и уехать в пункты постоянной дислокации, сложившим оружие... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:26

2022-03-25T16:26

2022-03-25T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы украины

генштаб вс россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России во избежание напрасных потерь предлагают украинским военным сложить оружие и уехать в пункты постоянной дислокации, сложившим оружие гарантируется безопасность, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Вооруженные силы Российской Федерации, наоборот, стремятся избежать напрасных потерь. Перед началом наступления подразделениям ВСУ предлагается покинуть район боевых действий и выдвинуться вместе с техникой и оружием в пункт постоянной дислокации. С началом наступления - не оказывать сопротивление, а сложившим оружие гарантируется безопасность", - сказал он.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, вооруженные силы украины, генштаб вс россии, украина