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Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь
Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь
Вооруженные силы России во избежание напрасных потерь предлагают украинским военным сложить оружие и уехать в пункты постоянной дислокации, сложившим оружие... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:26
2022-03-25T16:26
2022-03-25T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
генштаб вс россии
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России во избежание напрасных потерь предлагают украинским военным сложить оружие и уехать в пункты постоянной дислокации, сложившим оружие гарантируется безопасность, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Вооруженные силы Российской Федерации, наоборот, стремятся избежать напрасных потерь. Перед началом наступления подразделениям ВСУ предлагается покинуть район боевых действий и выдвинуться вместе с техникой и оружием в пункт постоянной дислокации. С началом наступления - не оказывать сопротивление, а сложившим оружие гарантируется безопасность", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, генштаб вс россии, украина
16:26 25.03.2022 (обновлено: 16:49 25.03.2022)
Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь
Генерал-полковник Рудской призвал украинских военных сложить оружие, чтобы избежать потерь