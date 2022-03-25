https://ria.ru/20220325/ukraina-1780142253.html

Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины

Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины - РИА Новости, 25.03.2022

Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины

Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:18

2022-03-25T18:18

2022-03-25T18:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779258316_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_4bbf5717086f37ffcb7018a4c577ac9f.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать четвертого марта в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в результате голосования принят франко-мексиканский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Несмотря на свое благовидное название, документ изобилует неуместными политизированными формулировками, несовместимыми с задачами оказания скоординированной эффективной помощи мирному населению страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.В практическом плане принятие резолюции Генассамблеи мало что значит, указала она. "В отсутствие решения Совета Безопасности ООН, уполномоченного наделять гуморганизации и профильные структуры системы ООН "на земле" соответствующими мандатами и гарантиями безопасности, они по-прежнему лишены необходимых для их деятельности инструментов", - заявила Захарова.Москва признательна всем государствам, не поддержавшим франко-мексиканскую резолюцию, несмотря на беспрецедентную антироссийскую кампанию западных стран на площадке ООН, указала представитель МИД. Отдельной благодарности заслуживает инициатива ЮАР по внесению альтернативного проекта гуманитарной резолюции ГА, отметила она, у текста были хорошие шансы получить широкую поддержку развивающихся стран."Однако украинская делегация, задействуя процедурные уловки в попытке не допустить подобного сценария, предложила снять южноафриканский проект с рассмотрения Генассамблеи как неактуальный и пророссийский. Большинство государств-членов были дезориентированы и предпочли отстраниться от голосования, что позволило западным коллегам добиться нужного результата", - подчеркнула Захарова."Тем самым создается опасный прецедент, когда даже вопросы оказания гумпомощи политизируются в угоду интересам отдельных стран, а в ряды государств-членов вносится искусственный раскол. На этом фоне Россия продолжит усилия с тем, чтобы совместно с многочисленными адекватно настроенными делегациями искать пути решения усугубляющихся гуманитарных проблем гражданского населения Украины", - резюмировала представитель ведомства.

https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777875770.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон, украина, ситуация в днр и лнр