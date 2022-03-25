Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины
Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем мирных жителей Украины
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в Мелитополе, уничтоженный в результате обстрела
Частный жилой дом в Мелитополе, уничтоженный в результате обстрела
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать четвертого марта в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в результате голосования принят франко-мексиканский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Несмотря на свое благовидное название, документ изобилует неуместными политизированными формулировками, несовместимыми с задачами оказания скоординированной эффективной помощи мирному населению страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.
В практическом плане принятие резолюции Генассамблеи мало что значит, указала она. "В отсутствие решения Совета Безопасности ООН, уполномоченного наделять гуморганизации и профильные структуры системы ООН "на земле" соответствующими мандатами и гарантиями безопасности, они по-прежнему лишены необходимых для их деятельности инструментов", - заявила Захарова.
Москва признательна всем государствам, не поддержавшим франко-мексиканскую резолюцию, несмотря на беспрецедентную антироссийскую кампанию западных стран на площадке ООН, указала представитель МИД. Отдельной благодарности заслуживает инициатива ЮАР по внесению альтернативного проекта гуманитарной резолюции ГА, отметила она, у текста были хорошие шансы получить широкую поддержку развивающихся стран.
"Однако украинская делегация, задействуя процедурные уловки в попытке не допустить подобного сценария, предложила снять южноафриканский проект с рассмотрения Генассамблеи как неактуальный и пророссийский. Большинство государств-членов были дезориентированы и предпочли отстраниться от голосования, что позволило западным коллегам добиться нужного результата", - подчеркнула Захарова.
"Тем самым создается опасный прецедент, когда даже вопросы оказания гумпомощи политизируются в угоду интересам отдельных стран, а в ряды государств-членов вносится искусственный раскол. На этом фоне Россия продолжит усилия с тем, чтобы совместно с многочисленными адекватно настроенными делегациями искать пути решения усугубляющихся гуманитарных проблем гражданского населения Украины", - резюмировала представитель ведомства.