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Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780142253.html
Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины
Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины
Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:18
2022-03-25T18:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать четвертого марта в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в результате голосования принят франко-мексиканский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Несмотря на свое благовидное название, документ изобилует неуместными политизированными формулировками, несовместимыми с задачами оказания скоординированной эффективной помощи мирному населению страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.В практическом плане принятие резолюции Генассамблеи мало что значит, указала она. "В отсутствие решения Совета Безопасности ООН, уполномоченного наделять гуморганизации и профильные структуры системы ООН "на земле" соответствующими мандатами и гарантиями безопасности, они по-прежнему лишены необходимых для их деятельности инструментов", - заявила Захарова.Москва признательна всем государствам, не поддержавшим франко-мексиканскую резолюцию, несмотря на беспрецедентную антироссийскую кампанию западных стран на площадке ООН, указала представитель МИД. Отдельной благодарности заслуживает инициатива ЮАР по внесению альтернативного проекта гуманитарной резолюции ГА, отметила она, у текста были хорошие шансы получить широкую поддержку развивающихся стран."Однако украинская делегация, задействуя процедурные уловки в попытке не допустить подобного сценария, предложила снять южноафриканский проект с рассмотрения Генассамблеи как неактуальный и пророссийский. Большинство государств-членов были дезориентированы и предпочли отстраниться от голосования, что позволило западным коллегам добиться нужного результата", - подчеркнула Захарова."Тем самым создается опасный прецедент, когда даже вопросы оказания гумпомощи политизируются в угоду интересам отдельных стран, а в ряды государств-членов вносится искусственный раскол. На этом фоне Россия продолжит усилия с тем, чтобы совместно с многочисленными адекватно настроенными делегациями искать пути решения усугубляющихся гуманитарных проблем гражданского населения Украины", - резюмировала представитель ведомства.
https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html
https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777875770.html
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в мире, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон, украина, ситуация в днр и лнр
18:18 25.03.2022
 
Россия продолжит искать в ООН пути решения проблем мирных жителей Украины

Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем мирных жителей Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧастный жилой дом в Мелитополе, уничтоженный в результате обстрела
Частный жилой дом в Мелитополе, уничтоженный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости
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Частный жилой дом в Мелитополе, уничтоженный в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия продолжит искать в ООН пути решения гуманитарных проблем гражданского населения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать четвертого марта в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в результате голосования принят франко-мексиканский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Несмотря на свое благовидное название, документ изобилует неуместными политизированными формулировками, несовместимыми с задачами оказания скоординированной эффективной помощи мирному населению страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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В практическом плане принятие резолюции Генассамблеи мало что значит, указала она. "В отсутствие решения Совета Безопасности ООН, уполномоченного наделять гуморганизации и профильные структуры системы ООН "на земле" соответствующими мандатами и гарантиями безопасности, они по-прежнему лишены необходимых для их деятельности инструментов", - заявила Захарова.
Москва признательна всем государствам, не поддержавшим франко-мексиканскую резолюцию, несмотря на беспрецедентную антироссийскую кампанию западных стран на площадке ООН, указала представитель МИД. Отдельной благодарности заслуживает инициатива ЮАР по внесению альтернативного проекта гуманитарной резолюции ГА, отметила она, у текста были хорошие шансы получить широкую поддержку развивающихся стран.
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"Однако украинская делегация, задействуя процедурные уловки в попытке не допустить подобного сценария, предложила снять южноафриканский проект с рассмотрения Генассамблеи как неактуальный и пророссийский. Большинство государств-членов были дезориентированы и предпочли отстраниться от голосования, что позволило западным коллегам добиться нужного результата", - подчеркнула Захарова.
"Тем самым создается опасный прецедент, когда даже вопросы оказания гумпомощи политизируются в угоду интересам отдельных стран, а в ряды государств-членов вносится искусственный раскол. На этом фоне Россия продолжит усилия с тем, чтобы совместно с многочисленными адекватно настроенными делегациями искать пути решения усугубляющихся гуманитарных проблем гражданского населения Украины", - резюмировала представитель ведомства.
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