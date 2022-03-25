https://ria.ru/20220325/ukraina-1780106913.html

Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"

Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1" - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"

В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:28

2022-03-25T16:28

2022-03-25T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

донбасс

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

сергей рудской

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" уничтожены 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей рудской