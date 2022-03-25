https://ria.ru/20220325/ukraina-1780106913.html
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1" - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"
В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:28
2022-03-25T16:28
2022-03-25T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
сергей рудской
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" уничтожены 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей рудской
16:28 25.03.2022 (обновлено: 17:25 25.03.2022)
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"
Рудской: на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", 117 из 300 РЛС