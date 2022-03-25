Рейтинг@Mail.ru
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1" - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780106913.html
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1" - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"
В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:28
2022-03-25T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
сергей рудской
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156038/60/1560386095_0:45:960:585_1920x0_80_0_0_60148cd1833b917251e8e4f09d5c7595.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" уничтожены 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156038/60/1560386095_60:0:913:640_1920x0_80_0_0_73ddec218af340d61f5e697bc68873d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей рудской
16:28 25.03.2022 (обновлено: 17:25 25.03.2022)
 
Генштаб заявил об уничтожении на Украине большей части С-300 и "Буков М1"

Рудской: на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", 117 из 300 РЛС

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине уничтожено 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1", сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" уничтожены 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)Сергей Рудской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала