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ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны
ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны
Сопротивление украинских войск держится на страхе расправы со стороны неонацистов, чьи представители внедрены во все войсковые звенья ВСУ, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:25
2022-03-25T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сопротивление украинских войск держится на страхе расправы со стороны неонацистов, чьи представители внедрены во все войсковые звенья ВСУ, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населенных пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Их представители внедрены во все войсковые звенья", - сказал Рудской.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:25 25.03.2022
 
ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны

Минобороны: сопротивление ВСУ держится на страхе расправы со стороны неонацистов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сопротивление украинских войск держится на страхе расправы со стороны неонацистов, чьи представители внедрены во все войсковые звенья ВСУ, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населенных пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Их представители внедрены во все войсковые звенья", - сказал Рудской.
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