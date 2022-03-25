https://ria.ru/20220325/ukraina-1780105710.html

ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны

ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022

ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны

Сопротивление украинских войск держится на страхе расправы со стороны неонацистов, чьи представители внедрены во все войсковые звенья ВСУ, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:25

2022-03-25T16:25

2022-03-25T16:25

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сопротивление украинских войск держится на страхе расправы со стороны неонацистов, чьи представители внедрены во все войсковые звенья ВСУ, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населенных пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Их представители внедрены во все войсковые звенья", - сказал Рудской.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр