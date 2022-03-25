https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104934.html

Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции

Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции - РИА Новости, 25.03.2022

Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции

Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:23

2022-03-25T16:23

2022-03-25T16:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

донбасс

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.Рудской отметил, что восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск в Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений. Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием."Осуществляется поражение полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов, находящихся непосредственно в зоне Операции объединенных сил. На сегодня уничтожены 32 таких объекта, что составляет 61% от их общего количества", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, донбасс