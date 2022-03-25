https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104934.html
Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции
Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции - РИА Новости, 25.03.2022
Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции
Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:23
2022-03-25T16:23
2022-03-25T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.Рудской отметил, что восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск в Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений. Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием."Осуществляется поражение полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов, находящихся непосредственно в зоне Операции объединенных сил. На сегодня уничтожены 32 таких объекта, что составляет 61% от их общего количества", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, донбасс
16:23 25.03.2022 (обновлено: 16:45 25.03.2022)
Группировка ВСУ потеряла в Донбассе почти треть бойцов с начала операции
Воевавшая в Донбассе группировка ВСУ с начала операции потеряла почти треть бойцов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла 7 тысяч бойцов, что составляет 26% всей ее численности, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"На начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 тысяч 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части ВСУ, нацгвардии и националистических формирований. В результате силовые структуры Украины в зоне ООС потеряли около 16 тысяч человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля. Из них более 7 тысяч - безвозвратные потери", - сказал он.
Рудской отметил, что восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск в Донбассе
, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений. Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.
"Осуществляется поражение полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов, находящихся непосредственно в зоне Операции объединенных сил. На сегодня уничтожены 32 таких объекта, что составляет 61% от их общего количества", - сказал генерал.