https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html

Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством

Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством

Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:22

2022-03-25T16:22

2022-03-25T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

одесса

черное море

украина

сергей рудской

генштаб вс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130395/59/1303955970_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_3187bec24e6b197db3883ff958587565.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", - сказал Рудской.Он назвал безрассудной установку Украиной мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где находится свыше 400 якорных мин устаревших типов.

https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html

одесса

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, черное море, украина, сергей рудской, генштаб вс россии