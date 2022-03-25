https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством
Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
одесса
черное море
украина
сергей рудской
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", - сказал Рудской.Он назвал безрассудной установку Украиной мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где находится свыше 400 якорных мин устаревших типов.
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
одесса
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, черное море, украина, сергей рудской, генштаб вс россии
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством
Рудской назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову примером безрассудства