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Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством
Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
одесса
черное море
украина
сергей рудской
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", - сказал Рудской.Он назвал безрассудной установку Украиной мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где находится свыше 400 якорных мин устаревших типов.
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
одесса
черное море
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в мире, одесса, черное море, украина, сергей рудской, генштаб вс россии
16:22 25.03.2022
 
Генштаб назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову безрассудством

Рудской назвал минирование ВСУ подходов к Одессе и Очакову примером безрассудства

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкМаяк в Одессе
Маяк в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Не менее десяти мин, установленных Украиной, сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", - сказал Рудской.
Он назвал безрассудной установку Украиной мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где находится свыше 400 якорных мин устаревших типов.
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОдессаЧерное мореУкраинаСергей РудскойГенштаб ВС России
 
 
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