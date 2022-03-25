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На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам - РИА Новости, 25.03.2022
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Краснодарский край
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На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам
На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам - РИА Новости, 25.03.2022
На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обратились в ФАС России с просьбой уравнять требования к крупным сетевым энергокомпаниям и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:31
2022-03-25T10:31
краснодарский край
экономика
краснодарский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обратились в ФАС России с просьбой уравнять требования к крупным сетевым энергокомпаниям и предпринимателям, сообщает пресс-служба ЗСК."Парламентарии приняли обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой внести изменения в законодательство в области электроэнергетики. Они касаются условий техприсоединения к сетям", - сообщили в ЗСК.Уточняется, что сейчас какие-либо критерии по определению стоимости подключения к сетям, принадлежащим предпринимателям, отсутствуют. "Это дает им возможность устанавливать за техприсоединение цены, существенно превышающие ставки территориальных сетевых организаций, деятельность которых подлежит государственному регулированию", - пояснили в региональном парламенте.Поправки, которые предлагают депутаты ЗСК, призваны уравнять требования ко всем владельцам объектов электросетевого хозяйства и в отношении цены подключения, и в отношении качества поставляемого потребителям ресурса."В двадцать первом веке электричество не может быть предметом роскоши. Это необходимое, насущное условие нормальной жизни человека. Доступ к нему должен быть у всех. Мы предлагаем внести в федеральное законодательство изменения, которые установят единые "правила игры" для всех владельцев энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики", - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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экономика, краснодарский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
10:31 25.03.2022
 
На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам

Депутаты ЗСК Кубани просят ФАС уравнять требования к крупным энергокомпаниям и бизнесменам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обратились в ФАС России с просьбой уравнять требования к крупным сетевым энергокомпаниям и предпринимателям, сообщает пресс-служба ЗСК.
"Парламентарии приняли обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой внести изменения в законодательство в области электроэнергетики. Они касаются условий техприсоединения к сетям", - сообщили в ЗСК.
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Уточняется, что сейчас какие-либо критерии по определению стоимости подключения к сетям, принадлежащим предпринимателям, отсутствуют. "Это дает им возможность устанавливать за техприсоединение цены, существенно превышающие ставки территориальных сетевых организаций, деятельность которых подлежит государственному регулированию", - пояснили в региональном парламенте.
Поправки, которые предлагают депутаты ЗСК, призваны уравнять требования ко всем владельцам объектов электросетевого хозяйства и в отношении цены подключения, и в отношении качества поставляемого потребителям ресурса.
"В двадцать первом веке электричество не может быть предметом роскоши. Это необходимое, насущное условие нормальной жизни человека. Доступ к нему должен быть у всех. Мы предлагаем внести в федеральное законодательство изменения, которые установят единые "правила игры" для всех владельцев энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики", - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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