https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html

На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам

На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам - РИА Новости, 25.03.2022

На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обратились в ФАС России с просьбой уравнять требования к крупным сетевым энергокомпаниям и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:31

2022-03-25T10:31

2022-03-25T10:31

краснодарский край

экономика

краснодарский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обратились в ФАС России с просьбой уравнять требования к крупным сетевым энергокомпаниям и предпринимателям, сообщает пресс-служба ЗСК."Парламентарии приняли обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой внести изменения в законодательство в области электроэнергетики. Они касаются условий техприсоединения к сетям", - сообщили в ЗСК.Уточняется, что сейчас какие-либо критерии по определению стоимости подключения к сетям, принадлежащим предпринимателям, отсутствуют. "Это дает им возможность устанавливать за техприсоединение цены, существенно превышающие ставки территориальных сетевых организаций, деятельность которых подлежит государственному регулированию", - пояснили в региональном парламенте.Поправки, которые предлагают депутаты ЗСК, призваны уравнять требования ко всем владельцам объектов электросетевого хозяйства и в отношении цены подключения, и в отношении качества поставляемого потребителям ресурса."В двадцать первом веке электричество не может быть предметом роскоши. Это необходимое, насущное условие нормальной жизни человека. Доступ к нему должен быть у всех. Мы предлагаем внести в федеральное законодательство изменения, которые установят единые "правила игры" для всех владельцев энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики", - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20220224/promyshlennost-1774836814.html

https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html

краснодарский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, краснодарский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)