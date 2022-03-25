https://ria.ru/20220325/tiffany-1780173192.html
Tiffany прекращает закупку алмазов в России
Tiffany прекращает закупку алмазов в России - РИА Новости, 25.03.2022
Tiffany прекращает закупку алмазов в России
Агентство Блумберг пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:38
2022-03-25T21:38
2022-03-25T21:38
экономика
tiffany & co.
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Блумберг пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов российского происхождения."Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они были огранены и отшлифованы", - цитирует агентство релиз компании.В то же время, как отмечает агентство, вероятнее всего, Tiffany продолжит покупать камни, добытые до начала украинского конфликта, которые были огранены и отшлифованы поставщиками компании в других странах.Запрет распространяется на бриллианты из России весом 0,18 карата или более, которые были индивидуально зарегистрированы. Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков прекратить закупку необработанных алмазов из России от лица компании, а также разделять "российскую" и "нероссийскую" бриллиантовую крошку.Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В январе 2021 года французская LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) завершила приобретение Tiffany.
https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, tiffany & co., россия
Tiffany прекращает закупку алмазов в России
Американская компания Tiffany прекращает закупку алмазов в России
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Агентство Блумберг
пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов российского происхождения.
"Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они были огранены и отшлифованы", - цитирует агентство релиз компании.
В то же время, как отмечает агентство, вероятнее всего, Tiffany продолжит покупать камни, добытые до начала украинского конфликта, которые были огранены и отшлифованы поставщиками компании в других странах.
Запрет распространяется на бриллианты из России весом 0,18 карата или более, которые были индивидуально зарегистрированы. Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков прекратить закупку необработанных алмазов из России от лица компании, а также разделять "российскую" и "нероссийскую" бриллиантовую крошку.
Tiffany & Co
., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке
. В январе 2021 года французская LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) завершила приобретение Tiffany.