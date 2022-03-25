https://ria.ru/20220325/tiffany-1780173192.html

Tiffany прекращает закупку алмазов в России

Tiffany прекращает закупку алмазов в России - РИА Новости, 25.03.2022

Tiffany прекращает закупку алмазов в России

Агентство Блумберг пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:38

2022-03-25T21:38

2022-03-25T21:38

экономика

tiffany & co.

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/56622/57/566225768_0:1824:2137:3026_1920x0_80_0_0_de39556c80b5ec79ee999aedfb21f1e8.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Блумберг пишет со ссылкой на заявление американской Tiffany & Co., что компания приостановила покупку алмазов в России, а также бриллиантов российского происхождения."Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они были огранены и отшлифованы", - цитирует агентство релиз компании.В то же время, как отмечает агентство, вероятнее всего, Tiffany продолжит покупать камни, добытые до начала украинского конфликта, которые были огранены и отшлифованы поставщиками компании в других странах.Запрет распространяется на бриллианты из России весом 0,18 карата или более, которые были индивидуально зарегистрированы. Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков прекратить закупку необработанных алмазов из России от лица компании, а также разделять "российскую" и "нероссийскую" бриллиантовую крошку.Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В январе 2021 года французская LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) завершила приобретение Tiffany.

https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, tiffany & co., россия