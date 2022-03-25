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Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
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Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ
Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:06
2022-03-25T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей рудской
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", - сказал Рудской.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей рудской
17:06 25.03.2022
 
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ

Рудской: уничтожено 39 баз и арсеналов, где было до 70% запасов техники и горючего ВСУ

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", - сказал Рудской.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей Рудской
 
 
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