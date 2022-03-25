https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780121455.html
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ
Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:06
2022-03-25T17:06
2022-03-25T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы рф
сергей рудской
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", - сказал Рудской.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей рудской
Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ
Рудской: уничтожено 39 баз и арсеналов, где было до 70% запасов техники и горючего ВСУ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", - сказал Рудской.