https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780121455.html

Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ

Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

Российские военные уничтожили 39 баз и арсеналов ВСУ

Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:06

2022-03-25T17:06

2022-03-25T17:06

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

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вооруженные силы рф

сергей рудской

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации уничтожила 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов", - сказал Рудской.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей рудской