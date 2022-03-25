https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780113880.html

Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца

Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца

Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:42

2022-03-25T16:42

2022-03-25T16:42

в мире

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/ssha-1780109090.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)