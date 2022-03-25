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Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца - РИА Новости, 25.03.2022
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Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:42
в мире
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:42 25.03.2022
 
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца

Генштаб: спецоперация на Украине будет идти до полного выполнения поставленных задач

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Рудской.
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США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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