https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780113880.html
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:42
в мире
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ssha-1780109090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Генштаб: военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца
Генштаб: спецоперация на Украине будет идти до полного выполнения поставленных задач