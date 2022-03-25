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Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
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Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ
Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:47
2022-03-25T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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космос - риа наука, в мире, признание днр и лнр в россии
10:47 25.03.2022
 
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ

Минобороны: российские вертолеты Ка-52 и Ми-28H уничтожили еще 24 бронемашины на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ
Вертолет Ка-52 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР", - сказал Конашенков.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
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