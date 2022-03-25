https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780007001.html
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ
Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:47
2022-03-25T10:47
2022-03-25T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, в мире, признание днр и лнр в россии
Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ
Минобороны: российские вертолеты Ка-52 и Ми-28H уничтожили еще 24 бронемашины на Украине