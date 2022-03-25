https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780007001.html

Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ

Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

Российские вертолеты уничтожили еще 24 бронемашины ВСУ

Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:47

2022-03-25T10:47

2022-03-25T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

космос - риа наука

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, в включая семь танков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, в мире, признание днр и лнр в россии