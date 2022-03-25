https://ria.ru/20220325/siluanov-1780172805.html
Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными
Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными - РИА Новости, 25.03.2022
Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными
Условия рублевых вкладов в российских банках сейчас очень привлекательны, и беспокоиться за сохранность своих сбережений россиянам не стоит, заявил министр... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:33
2022-03-25T21:33
2022-03-25T21:33
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Условия рублевых вкладов в российских банках сейчас очень привлекательны, и беспокоиться за сохранность своих сбережений россиянам не стоит, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1".Он отметил, что ставки по депозитам в банках составляют около 20% годовых. "Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции", - сказал он."Если деньги хранить под подушкой, то соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении", - предупредил министр.Он напомнил также, что государство создало механизм гарантирования сбережений - вклады в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы. "Это около 90% всех вкладов наших граждан. Поэтому для сохранности сбережений, наши рекомендации - сохранять деньги в банках", - сказал он.
https://ria.ru/20220322/vklad-1779438792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов
Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными
Глава Минфина Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Условия рублевых вкладов в российских банках сейчас очень привлекательны, и беспокоиться за сохранность своих сбережений россиянам не стоит, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что ставки по депозитам в банках составляют около 20% годовых. "Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции", - сказал он.
"Если деньги хранить под подушкой, то соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении", - предупредил министр.
Он напомнил также, что государство создало механизм гарантирования сбережений - вклады в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы. "Это около 90% всех вкладов наших граждан. Поэтому для сохранности сбережений, наши рекомендации - сохранять деньги в банках", - сказал он.