https://ria.ru/20220325/siluanov-1780172805.html

Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными

Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными - РИА Новости, 25.03.2022

Силуанов назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными

Условия рублевых вкладов в российских банках сейчас очень привлекательны, и беспокоиться за сохранность своих сбережений россиянам не стоит, заявил министр... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:33

2022-03-25T21:33

2022-03-25T21:33

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Условия рублевых вкладов в российских банках сейчас очень привлекательны, и беспокоиться за сохранность своих сбережений россиянам не стоит, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1".Он отметил, что ставки по депозитам в банках составляют около 20% годовых. "Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции", - сказал он."Если деньги хранить под подушкой, то соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении", - предупредил министр.Он напомнил также, что государство создало механизм гарантирования сбережений - вклады в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы. "Это около 90% всех вкладов наших граждан. Поэтому для сохранности сбережений, наши рекомендации - сохранять деньги в банках", - сказал он.

https://ria.ru/20220322/vklad-1779438792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, антон силуанов