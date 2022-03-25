https://ria.ru/20220325/shariy-1780073418.html

В Сети появилось видео с нападением на украинского блогера Шария

В Сети появилось видео с нападением на украинского блогера Шария - РИА Новости, 25.03.2022

В Сети появилось видео с нападением на украинского блогера Шария

Украинские СМИ опубликовали видео с нападением на украинского блогера Анатолия Шария, утверждают, что это произошло в Испании. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:47

2022-03-25T14:47

2022-03-25T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

анатолий шарий

испания

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видео с нападением на украинского блогера Анатолия Шария, утверждают, что это произошло в Испании.На видео группа людей с украинскими флагами обвиняют Шария в "пропаганде", оскорбляют. Между блогером и собравшимися возникает небольшая потасовка. Позже Шарий сам выложил это видео в Telegram-канале со своими комментариями.Анатолий Шарий также является основателем "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности Украины после начала спецоперации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

украина

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, анатолий шарий, испания