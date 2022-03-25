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Белый дом пообещал не допустить обход Россией западных санкций
Белый дом пообещал не допустить обход Россией западных санкций - РИА Новости, 25.03.2022
Белый дом пообещал не допустить обход Россией западных санкций
США ожидают, что Россия попытается обойти введенные странами Запада санкции, и сосредоточат свои усилия на устранении таких лазеек, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:04
2022-03-25T17:04
2022-03-25T17:04
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США ожидают, что Россия попытается обойти введенные странами Запада санкции, и сосредоточат свои усилия на устранении таких лазеек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."С нашей сточки зрения, главным экономическим фокусом России станет попытка обойти санкции, которые были введены. И блокирование этих лазеек станет ключевым моментом с точки зрения возложения на Россию последствий (за операцию на Украине). Таким образом, это станет нашим главным приоритетом на ближнесрочную перспективу", - сказал Салливан в ходе брифинга Белого дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, санкции, сша
Белый дом пообещал не допустить обход Россией западных санкций
Помощник Байдена Салливан: США постараются не допустить обхода Россией санкций Запада