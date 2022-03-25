https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780099966.html

В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством

В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством - РИА Новости, 25.03.2022

В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством

Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:11

2022-03-25T16:11

2022-03-25T17:00

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Все это приобретает форму откровенного разбоя, рейдерских захватов, конечно, о каком-то законном обосновании принимаемых мер никто уже не вспоминает", - сказал он в эфире канала "Россия 24" .По словам дипломата, авторы "рестрикций не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику".

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635735.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)