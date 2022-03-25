https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780099966.html
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством - РИА Новости, 25.03.2022
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:11
2022-03-25T16:11
2022-03-25T17:00
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Все это приобретает форму откровенного разбоя, рейдерских захватов, конечно, о каком-то законном обосновании принимаемых мер никто уже не вспоминает", - сказал он в эфире канала "Россия 24" .По словам дипломата, авторы "рестрикций не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику".
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:11 25.03.2022 (обновлено: 17:00 25.03.2022)
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
Глава департамента МИД Биричевский сравнил санкции против России с разбоем и рейдерством