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В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством - РИА Новости, 25.03.2022
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В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством - РИА Новости, 25.03.2022
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством
Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:11
2022-03-25T17:00
санкции в отношении россии
в мире
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Все это приобретает форму откровенного разбоя, рейдерских захватов, конечно, о каком-то законном обосновании принимаемых мер никто уже не вспоминает", - сказал он в эфире канала "Россия 24" .По словам дипломата, авторы "рестрикций не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:11 25.03.2022 (обновлено: 17:00 25.03.2022)
 
В МИД сравнили санкции против России с разбоем и рейдерством

Глава департамента МИД Биричевский сравнил санкции против России с разбоем и рейдерством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции напоминают разбой и рейдерские захваты, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Все это приобретает форму откровенного разбоя, рейдерских захватов, конечно, о каком-то законном обосновании принимаемых мер никто уже не вспоминает", - сказал он в эфире канала "Россия 24" .
По словам дипломата, авторы "рестрикций не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:42
МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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