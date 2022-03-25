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Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса" - РИА Новости, 25.03.2022
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Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса" - РИА Новости, 25.03.2022
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"
Введенные Японией санкции не скажутся на сроках создания российских спутников, работает программа импортозамещения, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:57
2022-03-25T08:57
космос - риа наука
япония
роскосмос
российские космические системы
дмитрий рогозин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Введенные Японией санкции не скажутся на сроках создания российских спутников, работает программа импортозамещения, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин напомнил, что Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО "Российские космические системы" (РКС), входящей в "Роскосмос". Целью этих санкций он назвал ограничение возможностей предприятия по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах российских спутникостроительных фирм.
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космос - риа наука, япония, роскосмос, российские космические системы , дмитрий рогозин, россия
08:57 25.03.2022
 
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"

Рогозин: японские санкции против РКС не скажутся на сроках создания российских спутников

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Введенные Японией санкции не скажутся на сроках создания российских спутников, работает программа импортозамещения, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогозин напомнил, что Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО "Российские космические системы" (РКС), входящей в "Роскосмос". Целью этих санкций он назвал ограничение возможностей предприятия по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах российских спутникостроительных фирм.
 
Космос - РИА НаукаЯпонияРоскосмосРоссийские космические системыДмитрий РогозинРоссия
 
 
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