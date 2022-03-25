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Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса" - РИА Новости, 25.03.2022
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"
Введенные Японией санкции не скажутся на сроках создания российских спутников, работает программа импортозамещения, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:57
2022-03-25T08:57
2022-03-25T08:57
космос - риа наука
япония
роскосмос
российские космические системы
дмитрий рогозин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Введенные Японией санкции не скажутся на сроках создания российских спутников, работает программа импортозамещения, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - написал он в своем Telegram-канале.Рогозин напомнил, что Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО "Российские космические системы" (РКС), входящей в "Роскосмос". Целью этих санкций он назвал ограничение возможностей предприятия по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах российских спутникостроительных фирм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, япония, роскосмос, российские космические системы , дмитрий рогозин, россия
Рогозин прокомментировал японские санкции против структуры "Роскосмоса"
Рогозин: японские санкции против РКС не скажутся на сроках создания российских спутников