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Белый дом не изменил позицию по вопросу отправки самолетов на Украину - РИА Новости, 25.03.2022
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Белый дом не изменил позицию по вопросу отправки самолетов на Украину
Белый дом не изменил позицию по вопросу отправки самолетов на Украину - РИА Новости, 25.03.2022
Белый дом не изменил позицию по вопросу отправки самолетов на Украину
Администрация США не изменила позицию по вопросу возможной отправки военных самолетов для Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:49
2022-03-25T17:49
в мире
сша
нато
россия
украина
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Администрация США не изменила позицию по вопросу возможной отправки военных самолетов для Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."У меня нет никакой новой информации на этот счет. Ничего принципиально не изменилось", - сказал Салливан в ходе брифинга, который транслировал Белый дом.США ранее отказались поставлять Украине боевые самолеты, мотивировав это тем, что такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.Затрагивая вопрос возможных поставок американских танков на Украину, представитель Белого дома отметил, что Киев не обращался к Вашингтону с таким запросом."Что касается танков, украинская сторона не обращалась к нам с таким конкретным запросом. Насколько мне известно, они поддерживают контакты с другими странами на данную тему", - указал Салливан.Он также ответил на вопрос о том, не боятся ли страны НАТО, что Россия может попытаться нанести удар по каналам поставок военной техники Украины прежде, чем та достигнет пункта назначения."Мы учитываем в нашем планировании возможность того, что Россия нанесет удар по территории НАТО – в этом контексте и в любых других", - добавил чиновник США высокого ранга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, сша, нато, россия, украина, джейк салливан
17:49 25.03.2022
 
Белый дом не изменил позицию по вопросу отправки самолетов на Украину

Советник Салливан: США не изменили позицию по вопросу отправки самолетов на Украину

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Администрация США не изменила позицию по вопросу возможной отправки военных самолетов для Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У меня нет никакой новой информации на этот счет. Ничего принципиально не изменилось", - сказал Салливан в ходе брифинга, который транслировал Белый дом.
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США ранее отказались поставлять Украине боевые самолеты, мотивировав это тем, что такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.
Затрагивая вопрос возможных поставок американских танков на Украину, представитель Белого дома отметил, что Киев не обращался к Вашингтону с таким запросом.
"Что касается танков, украинская сторона не обращалась к нам с таким конкретным запросом. Насколько мне известно, они поддерживают контакты с другими странами на данную тему", - указал Салливан.
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Он также ответил на вопрос о том, не боятся ли страны НАТО, что Россия может попытаться нанести удар по каналам поставок военной техники Украины прежде, чем та достигнет пункта назначения.
"Мы учитываем в нашем планировании возможность того, что Россия нанесет удар по территории НАТО – в этом контексте и в любых других", - добавил чиновник США высокого ранга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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