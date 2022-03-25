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В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 25.03.2022
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В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 25.03.2022
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:09
2022-03-25T12:13
происшествия
иркутск
s7 airlines
новости - туризм
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ИРКУТСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Благовещенск, совершил в 03.15 (22.15 мск) экстренную посадку в аэропорту Иркутска."Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом", - сообщил собеседник агентства.На борту находились 200 человек и семь членов экипажа.
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происшествия, иркутск, s7 airlines, новости - туризм
12:09 25.03.2022 (обновлено: 12:13 25.03.2022)
 
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7

Борт S7 экстренно сел в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня давления масла

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Благовещенск, совершил в 03.15 (22.15 мск) экстренную посадку в аэропорту Иркутска.
"Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом", - сообщил собеседник агентства.
На борту находились 200 человек и семь членов экипажа.
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