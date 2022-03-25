https://ria.ru/20220325/samolet-1780028345.html
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 25.03.2022
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:09
2022-03-25T12:09
2022-03-25T12:13
происшествия
иркутск
s7 airlines
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_913080bb391cab237763e9270efb6961.jpg
ИРКУТСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Благовещенск, совершил в 03.15 (22.15 мск) экстренную посадку в аэропорту Иркутска."Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом", - сообщил собеседник агентства.На борту находились 200 человек и семь членов экипажа.
https://ria.ru/20220325/samolet-1779995157.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f0f1f1dc9f6127eee7f058ccaa4830c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, s7 airlines, новости - туризм
12:09 25.03.2022 (обновлено: 12:13 25.03.2022)
В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7
Борт S7 экстренно сел в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня давления масла
ИРКУТСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет авиакомпании S7
, летевший из Новосибирска в Благовещенск
, совершил в 03.15 (22.15 мск) экстренную посадку в аэропорту Иркутска
.
"Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом", - сообщил собеседник агентства.
На борту находились 200 человек и семь членов экипажа.