https://ria.ru/20220325/samolet-1780028345.html

В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7

В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 25.03.2022

В Иркутске экстренно сел самолет авиакомпании S7

Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:09

2022-03-25T12:09

2022-03-25T12:13

происшествия

иркутск

s7 airlines

новости - туризм

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ИРКУТСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Иркутске из-за срабатывания датчика падения уровня масла в двигателе, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Благовещенск, совершил в 03.15 (22.15 мск) экстренную посадку в аэропорту Иркутска."Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом", - сообщил собеседник агентства.На борту находились 200 человек и семь членов экипажа.

https://ria.ru/20220325/samolet-1779995157.html

иркутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, s7 airlines, новости - туризм