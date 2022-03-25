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Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 25.03.2022
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Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево
Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 25.03.2022
Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за технической проблемы со стойкой шасси,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:59
2022-03-25T11:21
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
сыктывкар
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sukhoi superjet
новости - туризм
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за технической проблемы со стойкой шасси, посадка прошла благополучно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, возврат воздушного судна в аэропорт вылета выполнен из-за срабатывания датчика отказа управления передней стойкой шасси.
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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), сыктывкар, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, новости - туризм
09:59 25.03.2022 (обновлено: 11:21 25.03.2022)
 
Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево

Вылетевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево из-за проблем со стойкой шасси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по трапу самолета Sukhoi Superjet 100, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за технической проблемы
Пассажиры спускаются по трапу самолета Sukhoi Superjet 100, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за технической проблемы - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры спускаются по трапу самолета Sukhoi Superjet 100, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за технической проблемы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за технической проблемы со стойкой шасси, посадка прошла благополучно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Sukhoi Superjet 100 в 09.39 совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, возврат воздушного судна в аэропорт вылета выполнен из-за срабатывания датчика отказа управления передней стойкой шасси.
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)СыктывкарSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetНовости - Туризм
 
 
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