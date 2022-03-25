https://ria.ru/20220325/samolet-1779995157.html

Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево

Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 25.03.2022

Летевший в Сыктывкар SSJ100 вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за технической проблемы со стойкой шасси,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:59

2022-03-25T09:59

2022-03-25T11:21

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

сыктывкар

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sukhoi superjet

новости - туризм

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за технической проблемы со стойкой шасси, посадка прошла благополучно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, возврат воздушного судна в аэропорт вылета выполнен из-за срабатывания датчика отказа управления передней стойкой шасси.

москва

сыктывкар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), сыктывкар, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, новости - туризм