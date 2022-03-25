https://ria.ru/20220325/sakhar-1780057464.html

В Приамурье снижается ажиотажный спрос на сахар, заявили власти региона

В Приамурье снижается ажиотажный спрос на сахар, заявили власти региона - РИА Новости, 25.03.2022

В Приамурье снижается ажиотажный спрос на сахар, заявили власти региона

Спрос на сахар снижается в Амурской области, цены постепенно стабилизируются, дефицита нет, сообщила министр экономического развития и внешних связей региона... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:57

2022-03-25T13:57

2022-03-25T14:17

россия

уфас

экономика

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Спрос на сахар снижается в Амурской области, цены постепенно стабилизируются, дефицита нет, сообщила министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.Изменение цен на продукты питания первой необходимости и запасы на складах обсудили на заседании регионального антикризисного штаба. Правительство Приамурья со ссылкой на Кукшеневу уточняет, что власти и предприниматели заключили 72 меморандума по добровольному ограничению торговых наценок на социально значимые продукты питания – не более 5%. Такие меморандумы подписали крупные торговые сети, оптовые организации и небольшие розничные магазины."Товары первой необходимости, в том числе и сахар, имеют первостепенное значение для амурчан, и необоснованное повышение их стоимости недопустимо. Любое удорожание сейчас заметно сказывается на бюджете семей с невысоким доходом. Почти все товары первой необходимости – российского производства, и нехватка или же завышенная стоимость практически всегда не оправдана. Мы следим за торговыми сетями и не позволим спекулировать", - сказал губернатор Василий Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Кукшенева доложила на штабе, что ситуация с поставками сахара в регионе стабилизируется, по ее словам, на этой неделе на склады амурских компаний поступила 101 тонна сахара, к концу недели поступит ещё 268 тонн, к 15 апреля дополнительно ожидается 671 тонна."Ни о каком дефиците этого продукта не может быть и речи. Ряд предпринимателей уже говорят о снятии ограничений по объему на отпуск определенных групп товаров, в том числе и сахар. Покупательский спрос на него постепенно падает, и как следствие в ряде случаев фиксируем снижение стоимости", - отметила Кукшенева.Правительство Амурской области сообщает, что с 17 по 23 марта на телефон специальной горячей линии от жителей региона поступило более 150 звонков о повышении цен на продукты питания, также продолжают поступать письменные обращения."По-прежнему наибольшее количество обращений продолжает поступать по поводу роста цен на сахар-песок, на подсолнечное масло, крупы. Помимо этого проводится анализ повышения стоимости на питьевую воду, молочную продукцию и рост цен в ряде крупных торговых сетей области", - отмечает правительство региона.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html

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россия

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, уфас, экономика, общество, амурская область, василий орлов (губернатор)