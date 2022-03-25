https://ria.ru/20220325/rossiya-1780031598.html

Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну

Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну - РИА Новости, 25.03.2022

Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну

России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:22

2022-03-25T12:22

2022-03-25T13:14

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.Он отметил, что на Западе не скрывают своих целей. По словам Лаврова, они хотят разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)