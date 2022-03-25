12:22 25.03.2022 (обновлено: 13:14 25.03.2022)
Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну
Глава МИД Лавров заявил об объявлении России Западом настоящей тотальной, гибридной войны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией", — сказал глава ведомства на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Он отметил, что на Западе не скрывают своих целей. По словам Лаврова, они хотят разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.