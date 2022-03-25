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Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну - РИА Новости, 25.03.2022
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Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну
Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну
России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:22
2022-03-25T13:14
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.Он отметил, что на Западе не скрывают своих целей. По словам Лаврова, они хотят разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:22 25.03.2022 (обновлено: 13:14 25.03.2022)
 
Лавров: России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну

Глава МИД Лавров заявил об объявлении России Западом настоящей тотальной, гибридной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России на Западе объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией", — сказал глава ведомства на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Он отметил, что на Западе не скрывают своих целей. По словам Лаврова, они хотят разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
В миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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