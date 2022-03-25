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Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно - РИА Новости, 25.03.2022
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Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно
Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно
Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:35
2022-03-25T13:48
в мире
россия
дмитрий медведев
европа
санкции
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на "рафинированный европеизм", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы", - сказал он.Медведев добавил, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки, у нее "своя история, но эта история точно такая же европейская, как и у них"."Поэтому, когда нам говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно. Это всё, что я могу сказать по поводу европейской самоидентификации. Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили – я вам ответил, что мы бо́льшие европейцы, чем они. Только и всего", - отметил Медведев.С точки зрения географии, "вне всякого сомнения, Россия была, есть и будет европейской страной, ну так же, как и азиатской", добавил он."Россия – европейская страна и по географии, и по истории. Если хотите, и по культурному коду, потому что значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской цивилизацией", - сказал зампредседателя Совбеза РФ."Но не вся: у нас очень большая часть населения представляет и мусульманские вероучения, и другие наши основные религии – буддизм, иудаизм", - добавил он.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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Медведев: "Когда нам говорят, что вы больше не европейцы – это выглядит довольно смешно"
Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на "рафинированный европеизм", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. "Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы", - сказал он.
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в мире, россия, дмитрий медведев, европа, санкции
11:35 25.03.2022 (обновлено: 13:48 25.03.2022)
 
Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно

Медведев: когда россиянам говорят, что они больше не европейцы, это выглядит смешно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на "рафинированный европеизм", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
"Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы", - сказал он.
Медведев добавил, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки, у нее "своя история, но эта история точно такая же европейская, как и у них".
"Поэтому, когда нам говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно. Это всё, что я могу сказать по поводу европейской самоидентификации. Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили – я вам ответил, что мы бо́льшие европейцы, чем они. Только и всего", - отметил Медведев.
С точки зрения географии, "вне всякого сомнения, Россия была, есть и будет европейской страной, ну так же, как и азиатской", добавил он.
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"Россия – европейская страна и по географии, и по истории. Если хотите, и по культурному коду, потому что значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской цивилизацией", - сказал зампредседателя Совбеза РФ.
"Но не вся: у нас очень большая часть населения представляет и мусульманские вероучения, и другие наши основные религии – буддизм, иудаизм", - добавил он.
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