https://ria.ru/20220325/rossiya-1780020440.html

Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно

Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно

Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:35

2022-03-25T11:35

2022-03-25T13:48

в мире

россия

дмитрий медведев

европа

санкции

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на "рафинированный европеизм", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы", - сказал он.Медведев добавил, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки, у нее "своя история, но эта история точно такая же европейская, как и у них"."Поэтому, когда нам говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно. Это всё, что я могу сказать по поводу европейской самоидентификации. Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили – я вам ответил, что мы бо́льшие европейцы, чем они. Только и всего", - отметил Медведев.С точки зрения географии, "вне всякого сомнения, Россия была, есть и будет европейской страной, ну так же, как и азиатской", добавил он."Россия – европейская страна и по географии, и по истории. Если хотите, и по культурному коду, потому что значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской цивилизацией", - сказал зампредседателя Совбеза РФ."Но не вся: у нас очень большая часть населения представляет и мусульманские вероучения, и другие наши основные религии – буддизм, иудаизм", - добавил он.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

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Медведев: "Когда нам говорят, что вы больше не европейцы – это выглядит довольно смешно" Когда России говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на "рафинированный европеизм", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. "Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы", - сказал он. 2022-03-25T11:35 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий медведев, европа, санкции