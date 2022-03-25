https://ria.ru/20220325/predstavitelstvo-1780049080.html

Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР

Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР

Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:22

2022-03-25T13:22

2022-03-25T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Большое количество вопросов связано с получением гражданства, с восстановлением документов, которые были утрачены на территории ДНР и ЛНР. Люди просят, чтобы мы на территории РФ открыли пункты - представительства ЛНР и ДНР для оформления этих документов, иначе им нужно ехать на ту территорию, для того чтобы получить российский паспорт", - сообщила омбудсмен в ходе расширенного заседания Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

https://ria.ru/20220324/prava-1779826254.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр