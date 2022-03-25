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Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/predstavitelstvo-1780049080.html
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР
Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:22
2022-03-25T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Большое количество вопросов связано с получением гражданства, с восстановлением документов, которые были утрачены на территории ДНР и ЛНР. Люди просят, чтобы мы на территории РФ открыли пункты - представительства ЛНР и ДНР для оформления этих документов, иначе им нужно ехать на ту территорию, для того чтобы получить российский паспорт", - сообщила омбудсмен в ходе расширенного заседания Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
13:22 25.03.2022
 
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР

Омбудсмен Москалькова: беженцы просят открыть в России представительства ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Большое количество вопросов связано с получением гражданства, с восстановлением документов, которые были утрачены на территории ДНР и ЛНР. Люди просят, чтобы мы на территории РФ открыли пункты - представительства ЛНР и ДНР для оформления этих документов, иначе им нужно ехать на ту территорию, для того чтобы получить российский паспорт", - сообщила омбудсмен в ходе расширенного заседания Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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