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Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР
Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:22
2022-03-25T13:22
2022-03-25T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беженцы просят открыть в России представительства ЛНР и ДНР, чтобы восстановить документы и получить российский паспорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Большое количество вопросов связано с получением гражданства, с восстановлением документов, которые были утрачены на территории ДНР и ЛНР. Люди просят, чтобы мы на территории РФ открыли пункты - представительства ЛНР и ДНР для оформления этих документов, иначе им нужно ехать на ту территорию, для того чтобы получить российский паспорт", - сообщила омбудсмен в ходе расширенного заседания Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
https://ria.ru/20220324/prava-1779826254.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
Москалькова заявила о просьбах беженцев открыть представительства ДНР и ЛНР
Омбудсмен Москалькова: беженцы просят открыть в России представительства ДНР и ЛНР