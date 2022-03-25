https://ria.ru/20220325/posol-1780137618.html

МИД Франции вызвал российского посла

МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 25.03.2022

МИД Франции вызвал российского посла

Посол России во Франции Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:01

2022-03-25T18:01

2022-03-25T20:57

в мире

париж

россия

мид франции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg

ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.Как отмечает агентство, российское посольство в четверг опубликовано фотографию, на которой изображено тело под названием "Европа", а персонажи, представляющие CША и Европейский союз, вонзают в него иглы. Во французском МИД сочли подобное неприемлемым. В пятницу на странице вTwitter посольства России во Франции подобных публикаций нет."Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу", — говорится в заявлении французского министерства, которое цитирует агентство. "Мы пытаемся поддерживать требовательный канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны", — отметили в МИД Франции.

https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, париж, россия, мид франции‎