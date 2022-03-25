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МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 25.03.2022
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МИД Франции вызвал российского посла
МИД Франции вызвал российского посла - РИА Новости, 25.03.2022
МИД Франции вызвал российского посла
Посол России во Франции Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:01
2022-03-25T20:57
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ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.Как отмечает агентство, российское посольство в четверг опубликовано фотографию, на которой изображено тело под названием "Европа", а персонажи, представляющие CША и Европейский союз, вонзают в него иглы. Во французском МИД сочли подобное неприемлемым. В пятницу на странице вTwitter посольства России во Франции подобных публикаций нет."Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу", — говорится в заявлении французского министерства, которое цитирует агентство. "Мы пытаемся поддерживать требовательный канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны", — отметили в МИД Франции.
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в мире, париж, россия, мид франции‎
18:01 25.03.2022 (обновлено: 20:57 25.03.2022)
 
МИД Франции вызвал российского посла

МИД Франции вызвал российского посла после сообщения дипмиссии в соцсетях

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
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ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.
Как отмечает агентство, российское посольство в четверг опубликовано фотографию, на которой изображено тело под названием "Европа", а персонажи, представляющие CША и Европейский союз, вонзают в него иглы. Во французском МИД сочли подобное неприемлемым. В пятницу на странице вTwitter посольства России во Франции подобных публикаций нет.
"Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу", — говорится в заявлении французского министерства, которое цитирует агентство. "Мы пытаемся поддерживать требовательный канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны", — отметили в МИД Франции.
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