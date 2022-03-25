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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.03.2022
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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:42
2022-03-25T15:42
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует с 9.00 26 марта до 21.00 27 марта в столице, в Подмосковье с 10.00 26 марта до 22.00 27 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия
15:42 25.03.2022
 
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует с 9.00 26 марта до 21.00 27 марта в столице, в Подмосковье с 10.00 26 марта до 22.00 27 марта.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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