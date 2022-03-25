https://ria.ru/20220325/pogoda-1780089037.html

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:42

2022-03-25T15:42

2022-03-25T15:42

общество

московская область (подмосковье)

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погода

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует с 9.00 26 марта до 21.00 27 марта в столице, в Подмосковье с 10.00 26 марта до 22.00 27 марта."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия