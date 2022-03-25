https://ria.ru/20220325/perechen-1780102652.html

Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных

Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных - РИА Новости, 25.03.2022

Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных

Межрегиональное объединение "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра министерства. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:17

2022-03-25T16:17

2022-03-25T16:29

россия

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Межрегиональное объединение "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра министерства.Как следует из документа, в пятницу межрегиональное объединение "Мужское государство"* на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года было включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)