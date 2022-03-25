https://ria.ru/20220325/perechen-1780102652.html
Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных
Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных - РИА Новости, 25.03.2022
Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных
Межрегиональное объединение "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра министерства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:17
2022-03-25T16:17
2022-03-25T16:29
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Межрегиональное объединение "Мужское государство"* включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра министерства.Как следует из документа, в пятницу межрегиональное объединение "Мужское государство"* на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года было включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.* Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
16:17 25.03.2022 (обновлено: 16:29 25.03.2022)
Объединение "Мужское государство"* внесли в перечень запрещенных
Межрегиональное объединение "Мужское государство" внесли в перечень запрещенных