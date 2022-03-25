https://ria.ru/20220325/pensii-1780088380.html

Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор

Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор - РИА Новости, 25.03.2022

Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор

Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:40

2022-03-25T15:40

2022-03-25T16:07

россия

совет федерации рф

елена бибикова

снг

пенсионный фонд рф

евразийский экономический союз

армения

узбекистан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Вопрос о денонсации Россией с 1 января 2023 года Соглашения СНГ в области пенсионного обеспечения рассматривается в кабмине, проект не внесён в парламент, сообщала ранее Бибикова. О том, что Россия запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, писало РБК. Как отмечало издание, это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение."Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме", - написала политик в Telegram-канале.Будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам, добавила она. "Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории", - отметила политик.Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном, уточнила Бибикова.По её словам, если двусторонний договор заключить не удастся, "выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством". Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России, написала Бибикова.Она напомнила, что в России на страховую пенсию по старости могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста, в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/pensii-1779375903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/pensii-1780046790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, елена бибикова, снг, пенсионный фонд рф, евразийский экономический союз, армения, узбекистан