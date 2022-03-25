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Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор - РИА Новости, 25.03.2022
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Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор
Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор - РИА Новости, 25.03.2022
Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор
Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:40
2022-03-25T16:07
россия
совет федерации рф
елена бибикова
снг
пенсионный фонд рф
евразийский экономический союз
армения
узбекистан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Вопрос о денонсации Россией с 1 января 2023 года Соглашения СНГ в области пенсионного обеспечения рассматривается в кабмине, проект не внесён в парламент, сообщала ранее Бибикова. О том, что Россия запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, писало РБК. Как отмечало издание, это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение."Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме", - написала политик в Telegram-канале.Будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам, добавила она. "Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории", - отметила политик.Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном, уточнила Бибикова.По её словам, если двусторонний договор заключить не удастся, "выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством". Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России, написала Бибикова.Она напомнила, что в России на страховую пенсию по старости могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста, в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/pensii-1779375903.html
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россия, совет федерации рф, елена бибикова, снг, пенсионный фонд рф, евразийский экономический союз, армения, узбекистан
15:40 25.03.2022 (обновлено: 16:07 25.03.2022)
 
Вопрос назначения пенсий не будет пересматриваться, заявила сенатор

Сенатор Бибикова: выход России из акта СНГ не приведет к пересмотру назначенных пенсий

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выход России из Соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведёт к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий, заявила зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Вопрос о денонсации Россией с 1 января 2023 года Соглашения СНГ в области пенсионного обеспечения рассматривается в кабмине, проект не внесён в парламент, сообщала ранее Бибикова. О том, что Россия запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, писало РБК. Как отмечало издание, это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение.
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"Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме", - написала политик в Telegram-канале.
Будущим пенсионерам выплаты будут назначать уже по новым правилам, добавила она. "Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории", - отметила политик.
Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном, уточнила Бибикова.
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13:16Сказано в эфире
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По её словам, если двусторонний договор заключить не удастся, "выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством". Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России, написала Бибикова.
Она напомнила, что в России на страховую пенсию по старости могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста, в 2022 году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.
 
РоссияСовет Федерации РФЕлена БибиковаСНГПенсионный фонд РФЕвразийский экономический союзАрменияУзбекистан
 
 
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