https://ria.ru/20220325/pantsir-1780041028.html
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине
Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:00
2022-03-25T13:00
2022-03-25T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины."Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", — объяснил заместитель командира батареи – начальник расчета.Он рассказал, что высшее военное учебное заведение окончил недавно. По его словам, если бы сейчас была жива советская традиция рисовать в честь каждой сбитой цели звезду, на его машине таких было бы уже десять.Также начальник расчета отметил, что при недавнем налете "Градов" расчеты комплексов "Панцирь-С" отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто "пролетела не туда".В Минобороны напомнили, что авиацию и пехоту Вооруженных сил России постоянно прикрывают системы ПВО. В условиях отсутствия самолетов украинская армия с начала российской спецоперации активно использует ударные беспилотники, а также РСЗО "Град" и тактические ракеты "Точка-У", уточнили в ведомстве.За минувшие сутки, по данным министерства, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780052504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f087d69efbb4997cba617e2d089646be.jpg
Работа расчета ЗРПК "Панцирь-С". Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. "Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", - пояснил заместитель командира батареи – начальник расчета.
2022-03-25T13:00
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, панцирь-с1, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:00 25.03.2022 (обновлено: 14:39 25.03.2022)
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине, сбивающих цели на сто процентов
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины.
"Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", — объяснил заместитель командира батареи – начальник расчета.
Он рассказал, что высшее военное учебное заведение окончил недавно. По его словам, если бы сейчас была жива советская традиция рисовать в честь каждой сбитой цели звезду, на его машине таких было бы уже десять.
Также начальник расчета отметил, что при недавнем налете "Градов" расчеты комплексов "Панцирь-С
" отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто "пролетела не туда".
В Минобороны напомнили, что авиацию и пехоту Вооруженных сил России
постоянно прикрывают системы ПВО. В условиях отсутствия самолетов украинская армия с начала российской спецоперации активно использует ударные беспилотники, а также РСЗО "Град" и тактические ракеты "Точка-У", уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки, по данным министерства, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.
Россия
24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.