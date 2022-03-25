Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/pantsir-1780041028.html
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине
Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:00
2022-03-25T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
панцирь-с1
украина
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780052504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17c134d209f1c60b01204a9aa0969b50.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины."Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", — объяснил заместитель командира батареи – начальник расчета.Он рассказал, что высшее военное учебное заведение окончил недавно. По его словам, если бы сейчас была жива советская традиция рисовать в честь каждой сбитой цели звезду, на его машине таких было бы уже десять.Также начальник расчета отметил, что при недавнем налете "Градов" расчеты комплексов "Панцирь-С" отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто "пролетела не туда".В Минобороны напомнили, что авиацию и пехоту Вооруженных сил России постоянно прикрывают системы ПВО. В условиях отсутствия самолетов украинская армия с начала российской спецоперации активно использует ударные беспилотники, а также РСЗО "Град" и тактические ракеты "Точка-У", уточнили в ведомстве.За минувшие сутки, по данным министерства, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа расчета ЗРПК "Панцирь-С". Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины. "Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", - пояснил заместитель командира батареи – начальник расчета.
2022-03-25T13:00
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780052504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f087d69efbb4997cba617e2d089646be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, панцирь-с1, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:00 25.03.2022 (обновлено: 14:39 25.03.2022)
 
Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине

Минобороны показало работу "Панцирей" на Украине, сбивающих цели на сто процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, где показана работа комплекса ПВО "Панцирь-С" в Херсонской области Украины.
"Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету "Точка-У", которая применялась недавно в Мелитополе", — объяснил заместитель командира батареи – начальник расчета.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Он рассказал, что высшее военное учебное заведение окончил недавно. По его словам, если бы сейчас была жива советская традиция рисовать в честь каждой сбитой цели звезду, на его машине таких было бы уже десять.
Также начальник расчета отметил, что при недавнем налете "Градов" расчеты комплексов "Панцирь-С" отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто "пролетела не туда".
В Минобороны напомнили, что авиацию и пехоту Вооруженных сил России постоянно прикрывают системы ПВО. В условиях отсутствия самолетов украинская армия с начала российской спецоперации активно использует ударные беспилотники, а также РСЗО "Град" и тактические ракеты "Точка-У", уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки, по данным министерства, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияПанцирь-С1УкраинаДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала