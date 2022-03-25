https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780097787.html

Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине

Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине

Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок – не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца", - сказал Рудской на брифинге."Мы внимательно отслеживает заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации – без внимания не оставим", - подчеркнул Рудской.Он также отметил, что сегодня слышны заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. "В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр