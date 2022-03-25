16:06 25.03.2022 (обновлено: 16:22 25.03.2022)
Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине
Минобороны заявило, что следит за намерениями Запада поставлять оружие и технику Украине
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок – не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца", - сказал Рудской на брифинге.
"Мы внимательно отслеживает заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации – без внимания не оставим", - подчеркнул Рудской.
Он также отметил, что сегодня слышны заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. "В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.