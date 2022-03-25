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Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780097787.html
Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине
Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине
Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:06
2022-03-25T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок – не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца", - сказал Рудской на брифинге."Мы внимательно отслеживает заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации – без внимания не оставим", - подчеркнул Рудской.Он также отметил, что сегодня слышны заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. "В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
16:06 25.03.2022 (обновлено: 16:22 25.03.2022)
 
Минобороны пообещало отреагировать на поставки западного оружия Украине

Минобороны заявило, что следит за намерениями Запада поставлять оружие и технику Украине

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок – не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца", - сказал Рудской на брифинге.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину
"Мы внимательно отслеживает заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации – без внимания не оставим", - подчеркнул Рудской.
Он также отметил, что сегодня слышны заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. "В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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